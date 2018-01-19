Умершая была пациенткой больницы.

12 января в Каменске-Уральском на территории психиатрической больницы №9 был обнаружен труп женщины. Умершей оказалась 68-летняя пенсионерка. Ее доставили в больницу на скорой помощи за два дня до смерти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи по результатам судмедэкспертизы установили, что смерть женщины не носила криминального характера.