"Уральские авиалинии" устроили распродажу выходного дняСегодня в 17:56
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Новые путешествия ждут.
19-22 января 2018 года "Уральские авиалинии" проводят распродажу билетов на перелеты внутри России. Специальные цены действуют в мобильном приложении Uralairlines, а 20-21 января еще и на официальном сайте www.uralairlines.com и при покупке через call-центр авиакомпании.
Отправиться в путешествие по купленным в этот период билетам можно с 22 января по 20 апреля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Перелет из Москвы в Тюмень или обратно обойдется от 2000 рублей, в Уфу - от 2 400 рублей, в Челябинск - от 2700 рублей, в Калининград - от 3 000 рублей, в Томск - от 5 200 рублей.
В Симферополь из Екатеринбурга можно добраться за 5 000 рублей, а из Самары - на 500 рублей дороже.
Стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Калининград начинается от 3 000 рублей (с багажом), а из Челябинска в Сочи от 5500 рублей (с багажом).
"Уральские авиалинии" входят в число из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За минувший год ее услугами воспользовались более 8 миллионов человек. 43 комфортабельных лайнера европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319) обслуживают свыше 200 направлений полетов.
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