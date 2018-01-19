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На Среднем Урале 53 многодетные семьи смогли улучшить жилищные условияСегодня в 18:39

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Помогли в области и 78 ветеранам.

Фонд жилищного строительства Свердловской области подвел итоги минувшего года. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, весной 2017 года фонд получил из федеральной казны 119,8 миллиона рублей.

76 ветеранов и вдовы участников ВОВ получили единовременные денежные выплаты на приобретение жилья в размере около 1,5 миллиона рублей. В декабре 2017-го государство выделило на эти цели еще 4,2 миллиона рублей, благодаря чему деньги на жилье получили двое фронтовиков из Нижнего Тагила и Ирбитского МО.

В 2018 году область должна получить на такие выплаты еще 52,7 миллиона из федеральной казны. Свои жилищные условия улучшат 33 ветерана Великой Отечественной. Списки уже направлены в муниципалитеты, где проживают фронтовики и члены их семей.

Также в прошлом году средства на строительство или приобретение жилья получили многодетные семьи. Для этого из областного бюджета было направлено 93,3 миллиона рублей. Социальные выплаты получили 53 многодетные семьи из 28 муниципальных образований. Из них девять семей направили деньги на строительство или реконструкцию жилья, остальные приобрели квартиры в новостройках.

Стоит отметить, что в 2018 году Фонд жилищного строительства продолжит оказывать социальную поддержку многодетным семьям. На эти цели в региональном бюджете заложено 107,8 миллиона рублей.

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