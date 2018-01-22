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Морозы сковали Средний УралСегодня в 08:48

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На три дня.

На начало рабочей недели в Свердловской области пришлись первые по-настоящему зимние морозы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского гидрометцентра.

В ночь на понедельник столбики термометров показывали минус 23-28, а в горах и низинах – до минус 37. Днем в понедельник ожидается минус 21-26, в отдельных районах – до минус 29. В ночь на вторник и среду – до минус 26, в горах температура будет опускаться ниже минус 30. Днем во вторник регион ожидает минус 20-25, в среду – минус 16-21.

Все дни будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Ожидается небольшой снег.

В Екатеринбурге ночные температуры задержатся на отметке в минус 25. Днем в понедельник и вторник – в среднем минус 23, в среду столбики термометров поднимутся до минус 18-20. С четверга ожидается медленное потепление.

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