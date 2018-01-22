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Ремонт дорог оплатят из своего кармана лихачиСегодня в 09:32

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Штрафы "пополнят" дорожные фонды.

С 2019 года штрафы, собранные с нарушителей правил дорожного движения, будут аккумулироваться в региональных дорожных фондах, а не в бюджетах субъектов РФ. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ по поручению главы государства подготовил Минтранс. 22 января их должна одобрить правительственная комиссия, а после утвердить Госдума РФ, сообщают "Известия".

Авторы поправок уверены, что новый порядок распоряжения средствами "штрафников" увеличит объемы "ремонтных" фондов и, как следствие, повысит безопасность дорожного движения.

Сейчас власти регионов могут тратить деньги, собранные с водителей-нарушителей, по-своему усмотрению, а значит, велик соблазн направить средства не на строительство и реконструкцию дорог, а на латание бюджетных дыр, передает "Уралинформбюро".

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