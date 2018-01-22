В Индийском океане.

Малайзия возобновила поиски пропавшего в 2014 году Boeing 777, договорившись с американской компанией Ocean Infinity. Судну Seabed Constructor, которое 20 января прибыло в акваторию Индийского океана, предстоит за три месяца обследовать 25 000 квадратных километров территории, сообщается в группе "Авиация" в соцсети "ВКонтакте".

"Хотя не может быть никаких гарантий, что самолет упал именно там, мы считаем, что наша техника хорошо подходит для решения данной задачи. Я искренне надеюсь, что мы сможем сыграть свою роль в предоставлении ответов на множество вопросов по этой трагедии", - отметил гендиректор Ocean Infinity Оливер Планкетт.

По его словам, при проведении поисковой операции в Индийском океане компания сильно рискует - деньги за глубоководные исследования Ocean Infinity получит от Малайзии только при обнаружении обломков лайнера, передает "Уралинформбюро".

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал над Индийским океаном в ночь на 8 марта 2014 года. По версии экспертов, воздушное судно отклонилось от курса, после чего потерпело крушение. На его борту находились 239 человек. Поиски продолжались несколько лет, но обнаружить место падения судна специалистам так и не удалось, поэтому в январе 2017 года операция была прекращена.