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В России зафиксирован рекордный рост цен на картофельСегодня в 10:54

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На четверть за год.

За 2017 год картофель подорожал на 24%. Это самый большой рост в цене среди социально значимых продуктов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

"Картофельную" инфляцию, по мнению экспертов, вызвала холодная весна 2017 года. Она привела к плохому урожаю, за год валовый сбор этого овоща упал на 5%. В 2018 году эксперты прогнозируют новую волну роста цен.

За 2017 год также подорожало сливочное масло – на 21%. Цены на молоко выросли на 9%, на ржаной хлеб — на 5%, на пшеничный — на 4%, черный чай — на 4%. А сахар теперь обходится населению дешевле на 18%, гречка – на 16%, яйца – на 7%. Конкретную стоимость товаров первой необходимости Росстат не указывает.

В целом же продовольственные товары (без учета алкоголя) подорожали почти на 3%, передает "Уралинформбюро".

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