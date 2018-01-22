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Арамильские школьники окунулись в трудовые будни газовиковСегодня в 11:22

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И собрали пазл.

19 января 2018 года в школе №1 Арамили состоялся открытый урок газовой безопасности. Пятиклассники узнали, когда и как в Свердловской области появился природный газ, зачем и кому он нужен, и почему случаются взрывы газа в домах. Дети в веселой викторине изучили меры безопасности, в том числе действия при запахе газа, и дружно собрали большой пазл с газовыми правилами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ГАЗЭКС".

А в школьном дворе учеников ждала аварийная газовая машина – любой желающий мог примерить противогаз и сделать селфи за рулем спецмашины.

Сотрудники аварийной бригады АО "ГАЗЭКС" продемонстрировали работу газоанализатора и поведали школьникам, что самый лучший прибор для определения утечки газа в быту - это нос. Природный газ не имеет запаха, но в целях предупреждения беды в него добавляют одоранты для придания неприятного запаха.

Дети засыпали газовиков вопросами про самые страшные случаи из трудовой практики. Выяснилось, что наибольшую опасность представляют ситуации, когда запах газа из закрытой квартиры уже распространился по подъезду. Аварийные газовые бригады рискуют жизнью, предотвращая взрывы газа в домах из-за халатного отношения собственников к газовым приборам.

По итогам обучения все пятиклассники получили подарки от компании "ГАЗЭКС".

За 2017 год азы газовой безопасности выучили 1500 пятиклассников Свердловской области. В 2018 году сотрудники "ГАЗЭКСа" обучат не менее 2000 детей в различных городах и селах.

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