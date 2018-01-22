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Свердловские работодатели назвали качества "сотрудника мечты"Сегодня в 11:41

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Трудолюбие - не главное.

Ответственный и общительный оратор имеет наибольшие шансы быстро найти работу на Среднем Урале. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter после изучения размещенных на портале вакансий.

"Сотрудник мечты" должен быть ответственным (такое требование содержится в 22% вакансий), коммуникабельным (11%) и обладать грамотной речью (10%), передает "Уралинформбюро".

"Наименее популярным личным качеством стало трудолюбие – лишь 0,8% работодателей сочли необходимым указать об этом в резюме. Возможно, это обусловлено тем, что трудолюбие является негласным требованием для любого соискателя и работодатели не считают нужным это упоминать", - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.

Также нечасто в требованиях упоминаются креативность, умение соблюдать режим, честность и ориентированность на результат (по 2%).

Среди профессиональных качеств чаще всего работодатели называют необходимыми владение программой 1С (44%), знание английского языка (28%) и уверенное владение ПК (16%).

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