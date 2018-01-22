Горобраз Екатеринбурга закрыл от СМИ обсуждение скандальной темыСегодня в 14:04
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О приеме детей в первые классы.
В администрации уральской столицы 23 января состоится совместное совещание представителей городского департамента образования и прокуратуры Екатеринбурга по вопросам приема детей в первые классы. На встречу также приглашен председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко, сообщает "Уралинформбюро".
Несмотря на остроту проблемы, вход для журналистов на совещание закрыт. "Это закрытое заседание, мы будем обсуждать рабочие моменты", - пояснил сотрудник профильного городского департамента.
Стоит отметить, что запись детей в школы Екатеринбурга ежегодно сопровождается скандалами. В прошлом году прокуратура нашла сразу несколько нарушений при приеме в первые классы. В частности, родители использовали поддельные документы и делали фиктивную регистрацию, чтобы попасть в желаемое учебное заведение. Было возбуждено 8 уголовных дел.
"Уралинформбюро" направило обращения с просьбой допустить представителей СМИ на мероприятие главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу и прокурору города Светлане Кузнецовой.
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