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Депутаты Госдумы подумают над приравниванием сожительства к бракуСегодня в 12:26

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В имущественном плане.

Госдума рассмотрит законопроект, защищающий права граждан, состоящих в так называемом гражданском браке. Документ должен ввести в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения". Под ними будут понимать незарегистрированный союз мужчины и женщины, живущих вместе 5 лет или 2 года при наличии общего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта.

Разработчики документа предлагают распространить на имущество, нажитое совместно, статус имущества зарегистрированных супругов. Другими словами, оно будет признаваться их совместной собственностью.

Сенатор Антон Беляков считает, что сожительство необходимо защитить с юридической точки зрения. Подобная практика, отмечает он, действует в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии.

Стоит отметить, что в 2017 году в России было зарегистрировано самое малое количество браков за последние 20 лет, передает "Уралинформбюро".

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