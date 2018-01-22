В морозы.

Свердловские автоинспекторы перешли на усиленный вариант несения службы. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в стужу экипажи ДПС будут постоянно патрулировать загородные трассы и оказывать помощь попавшим в беду водителям. Особое внимание будет уделено и автобусам, перевозящим детей и пассажиров.

Также патрульные машины с включенными проблесковыми маяками будут сопровождать колонны автотранспорта на наиболее опасных участках трасс, что позволит обеспечить правильный скоростной режим.

"Водителям на время ухудшения погодных условий лучше воздержаться от дальних поездок. Если такой возможности нет, то при отправке в путь автолюбителям следует проверить техническое состояние транспорта, а на дорогах - соблюдать скоростной режим. Для оперативного выезда экипажей ДПС к месту ДТП следует набирать "112", либо обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефону: (343) 269-77-00", - отметили в ГИБДД.