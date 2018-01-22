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Подземный паркинг у стадиона "Екатеринбург Арена" отдали городуСегодня в 13:16

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Чтобы обеспечить гостей ЧМ машиноместами.

Двухуровневый подземный паркинг у стадиона "Екатеринбург Арена" перешел в муниципальную собственность. Информация об этом содержится на сайте министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО).

До этого стоянка на 439 машиномест на улице Пирогова принадлежала областным властям.

Как отмечают в МУГИСО, передача автостоянки в муниципальную собственность позволит городу выполнить свои обязательства по предоставлению гостям ЧМ-2018 достаточного количества мест на парковках у стадиона, передает "Уралинформбюро".

Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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