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Южноуральский город останется без больницы после реорганизации Сегодня в 14:56

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На бумаге.

Жители города Сим (Ашинский район) боятся остаться без медицинской помощи после реорганизацией местной больницы. Ее планируют объединить с медучреждением соседней Аши.

Обе больницы в тяжелом финансовом положении. Жители Сима уверены: чтобы это исправить, в их больнице могут закрыть отделения или сократить персонал, отправив лучших врачей в ашинскую больницу.

54 сотрудника медучреждения и несколько сотен жителей города написали обращение депутату Госдумы РФ Валерию Гартунгу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе реготделения партии "Справедливой России" в Челябинской области.

Больница обслуживает почти 15 тысяч горожан из Сима и пять тысяч жителей соседних поселков. Это - единственное лечебное учреждение на участке трассы М5 от Челябинска до Уфы.

В областном минздраве опасения симчан развеяли: "Больницу в Симе юридически объединят с ашинской. Никаких иных структурных изменений или сокращений не планируется".

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