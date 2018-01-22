Из-за морозов.

Энергетики подогреют батареи в домах жителей Свердловской области. Температура теплоносителя, отпускаемого с тепловых электростанций в регионе, увеличена до 120-138 градусов Цельсия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского филиала группы "Т Плюс".

"В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады и специальная техника, усилена пожарная безопасность зданий и сооружений ТЭЦ", - добавили в компании, уточнив, что персонал станций готов к оперативной работе.

Стоит отметить, что 22 января 2018 года в Свердловскую область пришли первые по-настоящему зимние морозы. Температура воздуха опустилась до минус 23-28, в горах и низинах – до минус 37. По прогнозам синоптиков, холода задержатся на Среднем Урале на три дня.

На усиленный вариант несения службы перешли свердловские автоинспекторы. Экипажи ДПС будут постоянно патрулировать загородные трассы и оказывать помощь попавшим в беду водителям.

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