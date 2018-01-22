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Приблизившихся к озерскому "Маяку" журналистов из Франции оштрафовалиСегодня в 16:02

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Они искали следы рутения.

В Озерске на 120 евро (примерно 8300 рублей) оштрафовали журналистов из Франции, которые пытались пробраться к ПО "Маяк". Об этом сообщили сами корреспонденты в эфире передачи, которая вышла 18 января на телеканале France 2.

"Заинтересовавшись происхождением радиоактивного облака, которое пришло в Европу несколько месяцев назад, журналисты France 2 отправились в город Озерск на российский комбинат "Маяк", который занимается переработкой радиоактивных материалов. Впрочем, оказалось, что приблизиться к нему они не могут, поскольку это закрытая зона. Так что им пришлось заплатить штраф и любоваться Озерском издалека", - цитирует слова журналистов ИноТВ.

По словам французов, их задержали на посту полиции и выписали штраф. По закону иностранцы не имеют права приближаться к "Маяку" ближе, чем на 20 километров.

Как ранее писало "Уралинформбюро", в сентябре 2017 года европейские службы экологического мониторинга обнаружили в воздухе изотоп рутения. Гринпис обвинил в выбросах озерский "Маяк". Однако на предприятии отрицают свою причастность - работа с этим изотопом не ведется уже несколько лет.

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