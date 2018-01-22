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Екатеринбуржцы вернутся из Вьетнама с 5-часовой задержкойСегодня в 16:10

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У AZUR Air "чехарда" с рейсами.

Уральские туристы 22 января пять с лишним часов ждали вылета с вьетнамского курорта Нячанг. Лайнер AZUR Air поднялся в воздух в 15.15 вместо расчетных 10.00. Прибытие в Екатеринбург рейса ZF-9644 ожидается в 23.05 вместо 18.25. Данная информация размещена на сайте перевозчика, передает "Уралинформбюро".

С четырехчасовой задержкой отправятся на Пхукет пассажиры рейса ZF-9633: вместо 21.00 в 01.10 уже 23 января. Отложен и обратный вылет чартера из Таиланда - на 14.15.

"Причина сегодняшних сбоев в расписании из Нячанга в Екатеринбург в позднем прибытии самолета, как и в случае с вылетом из Екатеринбурга в Пхукет. Рейс из Нячанга сейчас уже выполняется. В Нячанге пассажиров привезли к новому времени вылета. В Екатеринбурге также пассажиры были заранее оповещены и прибудут в аэропорт своевременно", - пояснили в авиакомпании.

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