У AZUR Air "чехарда" с рейсами.

Уральские туристы 22 января пять с лишним часов ждали вылета с вьетнамского курорта Нячанг. Лайнер AZUR Air поднялся в воздух в 15.15 вместо расчетных 10.00. Прибытие в Екатеринбург рейса ZF-9644 ожидается в 23.05 вместо 18.25. Данная информация размещена на сайте перевозчика, передает "Уралинформбюро".

С четырехчасовой задержкой отправятся на Пхукет пассажиры рейса ZF-9633: вместо 21.00 в 01.10 уже 23 января. Отложен и обратный вылет чартера из Таиланда - на 14.15.

"Причина сегодняшних сбоев в расписании из Нячанга в Екатеринбург в позднем прибытии самолета, как и в случае с вылетом из Екатеринбурга в Пхукет. Рейс из Нячанга сейчас уже выполняется. В Нячанге пассажиров привезли к новому времени вылета. В Екатеринбурге также пассажиры были заранее оповещены и прибудут в аэропорт своевременно", - пояснили в авиакомпании.