Безнадзорных.

Администрация уральской столицы получила государственные полномочия по отлову и содержанию бездомных собак. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь сообщать о бродячих животных нужно в горадминистрацию. Сделать это можно через специальную форму на сайте екатеринбург.рф или по телефону: 253-88-44.

Если вы заметили бездомных собак во дворе жилого дома, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Там сформируют централизованную заявку. При подозрении на бешенство у бродячего животного бригады выезжают на место незамедлительно.

Как сообщалось ранее, тендер от администрации на отлов, содержание и уничтожение безнадзорных животных выиграла "Спецавтобаза". МУПу заплатят 32,5 миллиона рублей за отлов 4 600 псов.

Ранее по теме:

Екатеринбург потратит 32,5 миллиона на 4600 дворняг