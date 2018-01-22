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"Уральские авиалинии" распродают "лето"Сегодня в 17:27

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Только среди участников программы "Крылья".

"Уральские авиалинии" проводят закрытую распродажу летних направлений для участников программы лояльности "Крылья".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, чтобы приобретать билеты заранее и по выгодным ценам, достаточно зарегистрироваться в программе "Крылья" на сайте компании. Каждому новому участнику при регистрации дается приветственный бонус - до 1000 рублей, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Кроме того, накопленными бонусами можно оплатить авиабилет.

Полную информацию о программе можно получить на сайте "Уральских авиалиний" www.uralairlines.com и в мобильном приложении UralAirlines.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами компании воспользовались более 8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 авиалайнеров Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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