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Екатеринбургский Академический соединят с Широкой РечкойСегодня в 11:15

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Улицей Тенистой.

В екатеринбургском Академическом даже в мороз продолжается строительство улицы Тенистой. Четырехполосная магистраль длиной чуть более 1000 метров соединит улицу Краснолесья с Суходольской в микрорайоне Широкая Речка.

Специалисты "Уралтрансспецстроя" прокладывают ливневую канализацию и устраивают дождевой коллектор, параллельно идет замена грунта.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое", конкурс на строительство дороги прошел летом 2017 года. Компания-победитель должна за 35 месяцев проложить четырехполосную магистраль, а также организовать вдоль нее трехметровые тротуары и велодорожки.

Стоимость работ составит 351,9 миллиона рублей. Финансирование осуществляется по федеральной программе "Жилище" из бюджетов всех уровней.

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