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Медведев подписал документ о гибели россиян на дорогахСегодня в 17:43

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На долгосрочную перспективу.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года, одной из целей которой является снижение смертности на дорогах в три раза. Об этом он заявил 22 января в ходе совещания с вице-премьерами, пишет "Интерфакс".

Учитывая, что поведение водителей на дорогах и отношение друг к другу "остается очень разным", необходимо принимать меры для разворота в более цивилизованную сторону, заметил премьер. При этом он акцентировал внимание на необходимости содержания автодорог в надлежащем состоянии, усиления контроля за этим и совершенствования механизмов фиксации ДТП.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, в свою очередь, сообщил, что сегодня смертность на российских дорогах составляет более 13 человек на 100 тысяч. "Стратегией предусматривается, что к 2024 году показатель этот не должен превышать четырех человек на 100 тысяч проживающих", - заявил он.

К 2030 же году вводится цель добиться "нетерпимости" к смертности на дорогах. "То есть дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, а к 2030 году стараться, чтобы смертность на дорогах была нулевой или к этому стремилась", - пояснил Шувалов.

По данным Шувалова, в 2017 году в России произошло 168 тысяч 684 ДТП, погибли почти 19 тысяч человек, передает "Уралинформбюро".

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