Если пройдет законопроект Милонова.

Россияне должны регистрироваться в социальных сетях по паспорту. С такой законотворческой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, передает "Уралинформбюро".

Согласно предложенному единороссом законопроекту, при регистрации в соцсети физическое лицо старше 14 лет будет обязано предоставить удостоверяющий личность документ в электронной форме. Создавать аккаунты детям младше 14 лет смогут только их законные представители - родители, усыновители или опекуны.

За несоблюдение этого регламента планируется штрафовать граждан на 3000-5000 рублей, должностные лица - на 30 000-50 000 рублей.

По словам Милонова, данный закон поможет оградить детей от "преступных посягательств на их жизнь, здоровье и нравственность" в Сети. Кроме того, нововведение станет действенной профилактикой правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, уверен он.

В случае принятия данного законопроекта созданные ранее аккаунты придется перерегистрировать "по паспорту" в течение года.