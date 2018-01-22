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Несовершеннолетние смогут проголосовать 18 марта в ЕкатеринбургеСегодня в 19:06

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Но не за Путина.

Жители Екатеринбурга в день выборов президента РФ смогут проголосовать за проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству. Об этом заявил председатель избирательной комиссии уральской столицы Илья Захаров, сообщается на сайте горадминистрации.

Рейтинговое голосование пройдет 18 марта 2018 года в 316 помещениях, расположенных в тех же зданиях, что и избирательные участки. Выбрать лучший проект благоустройства сможет любой горожанин старше 14 лет.

"Для того, чтобы проголосовать за понравившийся проект благоустройства, гражданину достаточно будет предъявить паспорт и получить лист для голосования", - отметил Захаров.

Предполагается, что голосование за территории для благоустройства призвано повысить явку избирателей на выборах главы государства, передает "Уралинформбюро".

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