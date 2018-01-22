Тагильские бизнесмены пожаловались Путину на миллионные долгиСегодня в 19:50
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За строительство ФОКа.
Свердловские бизнесмены подготовили письмо на имя главы государства Владимира Путина. Коммерсанты пожаловались на невыплаты денег по контрактам за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Президентский" в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает АН "Между строк" со ссылкой на письмо бизнесменов.
В документе, собравшем уже 13 подписей, говорится о том, что генподрядчик президентской стройки ООО "Генстрой Урал", признанный прошлым летом банкротом, задолжал 32 субподрядным организациям свыше 100 миллионов рублей. Десятки компаний не видят положенных денег в течение двух лет.
Строительство ФОКа в Нижнем Тагиле стартовало в 2014 году по поручению президента РФ Владимира Путина, а уже в ноябре 2015-го комплекс был сдан. Поскольку в нужный срок деньги из областного и федерального бюджетов на стройку не поступили, администрация Нижнего Тагила, по словам предпринимателей, вынудила строителей провести дополнительные работы за свой счет. После чего оспорила в судебном порядке ранее подписанные акты, и те были аннулированы.
В тагильской мэрии, в свою очередь, заявили о том, что выплатили деньги генподрядчику проекта ООО СК "Генстрой Урал" в полном объеме.
"Уже после подачи заявления о банкротстве ООО СК "Генстрой Урал" была проведена сделка между этой организацией и ООО "Девелопмент Групп" по переуступке права требования на взыскание задолженности с муниципальных учреждений города. После этого администрация города должна была исполнить решения суда и выплатить оставшиеся долги "Девелопмент Групп. Что и было сделано, о чем был уведомлен конкурсный управляющий", - сообщил "Уралинформбюро" начальник контрольно-ревизионного управления горадминистрации Максим Малахов.
Он добавил, что у муниципалитета нет информации о том, когда ООО "Девелопмент Групп" вернет средства, полученные от Нижнего Тагила, предприятию-банкроту и захочет ли оно это сделать. А также отметил, что чиновники еще в прошлом году направили обращение в прокуратуру и ГУ МВД по Свердловской области с просьбой проверить сделку по переступке долгов.
"Уже в ноябре в переписке с прокуратурой Ленинского района мы рассказали о возможных неправомерных действиях при банкротстве и признаках состава преступления, предусмотренного статьей 195 УК РФ, во время сделки между "Генстрой Урал" и "Девелопмент Групп". Об окончательных процессуальных решениях по данному вопросу нас не уведомляли", - уточнил начальник КРУ.
Стоит напомнить, что в сентябре 2017 года свердловские бизнесмены обратились с жалобой на мэра Нижнего Тагила Сергея Носова к уральскому полпреду Президента РФ Игорю Холманских. Тот пообещал тщательно разобраться в ситуации. Сами коммерсанты пригрозили довести дело до Генеральной прокуратуры России.
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