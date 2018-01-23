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Россияне переходят с водки на виноСегодня в 08:49

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Продажи крепкого алкоголя упали.

В 2017 году в России продано 67,5 миллиона декалитров водки. Это - на 17% меньше, чем в 2016-м. Данные Национального союза защиты прав потребителей приводит "Интерфакс".

Упали продажи и другого алкоголя: на 43% - ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов (2,5 миллиона дал), на 25% - ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов (5,3 миллиона дал), почти на 30% - шампанского (16 миллионов дал).

При этом покупать фруктовые и плодовые вина россияне стали почти на 72% чаще. Розничные продажи вин выросло до 10,3 миллиона дал, передает "Уралинформбюро".

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что потребление алкоголя в стране за последние пять лет упало на 80%.

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