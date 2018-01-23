Они были только в Москве.

Профессиональные стандарты для охранников школ должны стать обязательными для всей России. С таким предложением обратился замглавы комитета Госдумы по безопасности и коррупции Анатолий Выборный к министру образования Ольге Васильевой, сообщает "Парламентская газета".

Новый профессиональный стандарт был создан в 2015 году – правила были обязательными для сотрудников московских школ. Для остальных же регионов он был лишь рекомендательным. "За последние два года количество задержанных правонарушителей в школах столицы резко возросло, и не было ни одного случая, который создавал бы угрозу жизни. На прошлой неделе охранник обнаружил у школьника в рюкзаке холодное оружие и патроны. А в других регионах охранник при возникновении ЧП даже тревожную кнопку не нажал", – рассказал парламентарий.

На прошлой неделе в школах Перми, Улан-Удэ и челябинского поселка Смольное произошли нападения. Ученики принесли в учебные заведения холодное оружие и ранили других детей и учителей. Несколько человек серьезно пострадали и находятся в реанимации.

Также Выборный предлагает создать межведомственную рабочую группу при Минобразования РФ по вопросам безопасности школ. В нее могут войти сотрудники Росгвардии, ФСБ, МЧС и МВД, передает "Уралинформбюро".

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