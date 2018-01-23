Екатеринбургские дорожники возьмутся за скользкие тротуарыСегодня в 10:06
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И засыплют их щебнем.
Дорожные службы уральской столицы сосредоточатся на очистке тротуаров от наледи. Об этом в эфире "Открытой студии. Екатеринбург" сообщил замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.
По его словам, расчищать тротуары будут до асфальта, а, пока эта работа ведется, скользкие улицы засыплют мелкофракциронным щебнем. "Это очень хороший с точки зрения экологии материал. К тому же он очень хорошо убирается и имеет низкую пыльность", - заявил вице-мэр.
Он также отметил, что ежесуточно наводить лоск на городских улицах выходят около 350 единиц техники и 700 рабочих. Благодаря их усилиям и малым осадкам (выпало всего 35% от годовой нормы) большая часть снега с обочин уже вывезена, а улично-дорожная сеть приведена в порядок, передает "Уралинформбюро".
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