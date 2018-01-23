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Суд рассмотрит иск рабочих к руководству "Уралвагонзавода"Сегодня в 10:23

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6 февраля.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит иск независимого профсоюза "Солидарность" в интересах 25 сотрудников "Уралвагонзавода" к руководству предприятия об отмене увеличенных норм выработки. Заседание состоится 6 февраля 2018 года.

Как сообщил "Уралинформбюро" председатель "Солидарности" Алексей Димитров, в ходе предварительного слушания 22 января ответчик ходатайствовал об отказе от рассмотрения иска в отношении неопределенного круга лиц.

"Он настаивал на прекращении производства, ссылаясь на то, что профсоюз подал иск якобы в интересах неопределенного круга лиц. Но в исковом заявлении были указаны конкретные работники, а потому правовые нормы, на которые ответчик ссылался, не подходят к данному процессу. Судья отказала в ходатайстве", - пояснил Димитров.

Он добавил, что сегодня, 23 января, состоится предварительное слушание по второму аналогичному иску, поданному профсоюзом в интересах двух истцов.

В обоих случаях профсоюз намерен оспорить установленные осенью 2017 года нормы производства деталей для рабочих цеха №563. По словам тагильчан, нормы были увеличены в несколько раз, а расценки на изготовление снижены, что повлияло на итоговый размер зарплаты. Рабочие УВЗ не согласились с таким снижением и обратились в суд.

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