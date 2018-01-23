Вирус-мутант "создаст" универсальную вакцину от гриппа Сегодня в 10:26
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Благодаря чувствительности.
Группа ученых из Китая и США создали новый вирус гриппа, чувствительный к интерферону. Штамм-мутант может стать основой для универсальной вакцины от всех типов заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Белки-интерфероны обеспечивают врожденную противовирусную защиту организма. Однако многие вирусы вырабатывают иммунитет к ним. И уже ничто не может помешать им "захватывать" клетки здорового организма. Исследователи внесли несколько мутаций в вирус гриппа, чтобы создать "податливый" интерферонам штамм. Такой вирус вызвал сильный интерфероновый ответ организмов подопытных грызунов. Он защитил мышей и хорьков от введенного вируса и всех других штаммов группы А.
Сегодня для лечения разных штаммов вируса используются различные вакцины. Подобные же разработки позволят создать единый препарат от всех типов вируса. Вакцина будет пользоваться высоким спросом, так как заразиться гриппом легче, чем казалось раньше.
Исследователи из Мэрилендского университета выяснили, что больной гриппом человек может заразить окружающих, даже если не будет кашлять и чихать. Ему достаточно просто подышать рядом с другими людьми. "Зараженные люди распространяют инфекцию в виде крошечных капель, которые остаются в воздухе долгое время", — говорится в тексте на сайте университета.
По сообщениям медиков, в Свердловской области этой зимой ожидается свиной грипп. В Эквадоре этот штамм уже унес жизни 22 человек за два месяца, передает "Уралинформбюро".
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