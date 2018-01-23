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Мэрия Екатеринбурга заплатит водителю 130 тысяч за поврежденное автоСегодня в 10:48

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Об люк.

Администрация Екатеринбурга заплатит местному жителю 130 тысяч рублей в качестве компенсации за повреждение его авто. Такое решение принял Свердловской облсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошел в июне 2017 года. Мужчина, управляя Lada Largus, наехал на крышку люка на перекрестке улиц Минометчиков и Коуровской. Машина получила повреждения переднего бампера, защиты двигателя, заднего левого колеса и элементов подвески. Экспертиза показала, что ремонт обойдется в 108 тысяч рублей.

Инспектор ГИБДД выявил недостатки в содержании дороги. Установлено, что опора люка и его крышки не были закреплены на колодце и находились выше уровня асфальта.

Екатеринбуржец попытался взыскать с виновных 140 тысяч рублей. При этом предстояло установить, кому принадлежит люк. Все возможные ответчики открестились от колодца. Однако суд пришел к выводу, что обязанность держать люк в безопасном состоянии лежит на горадминистрации.

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