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В мире "бездельничают" 193 миллиона человек23 января в 11:22

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Это рекорд.

Уровень мировой безработицы достиг отметки в 5,6% от трудоспособного населения. По данным Международной организации труда, это самый высокий зарегистрированный показатель. В 2017 году работы не было у 192,7 миллиона человек.

Годом ранее нетрудоустроенных было на 2,6 миллиона человек меньше. Но в 2018 году специалисты не ожидают роста этого показателя. Больше всего безработных в Северной Африке. Там без дела сидят до 30% молодых людей, передает "Уралинформбюро".

В России же уровень безработицы в 2017 году составил 5,2% (3,9 миллиона человек). В текущем году, по прогнозам, он должен снизиться до 5% (3,8 миллиона).

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