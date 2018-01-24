×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральскую столицу посетит лидер российских профсоюзов23 января в 11:38

  • Текст

В конце января.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков будет находиться в Екатеринбурге 31 января и 1 февраля 2018 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Свердловской области.

Вместе со Шмаковым прибудут лидеры федераций из российских регионов. 31 января они примут участие в научно-практической конференции "Профсоюзы: вчера, сегодня, завтра".

1 февраля состоится торжественное собрание, посвященное 100-летию свердловских профсоюзов. Ожидается, что в мероприятии примет участие губернатор области Евгений Куйвашев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×