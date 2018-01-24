В конце января.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков будет находиться в Екатеринбурге 31 января и 1 февраля 2018 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Свердловской области.

Вместе со Шмаковым прибудут лидеры федераций из российских регионов. 31 января они примут участие в научно-практической конференции "Профсоюзы: вчера, сегодня, завтра".

1 февраля состоится торжественное собрание, посвященное 100-летию свердловских профсоюзов. Ожидается, что в мероприятии примет участие губернатор области Евгений Куйвашев.