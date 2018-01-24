На Урал идут 40-градусные морозы23 января в 11:39
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Из Арктики.
Жителей уральских регионов ждет аномально морозная неделя. Холодный воздух принесет арктический антициклон. Температура будет опускаться на 7-10 градусов ниже климатической нормы, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
23-26 января 2018 года в Свердловской и Курганской областях в ночные часы ожидается минус 23-28 градусов. В отдельные ночи местами ударит 40-градусный мороз. Днем будет немногим теплее - 20-25 градусов ниже нуля.
Из-за сильных морозов на Урале объявлено штормовое предупреждение. Представители МЧС просят население соблюдать правила пожарной безопасности, теплее одеваться и отказаться от дальних поездок.
Уроки в школах отменять не будут, но родителям стоит помнить, что в 25-градусный мороз с ветром и при 28 градусах ниже нуля без ветра дома могут оставаться ученики начальной школы. Учащиеся 5-9 классов - при минус 28 с ветром и минус 30 без него. Старшеклассникам можно "прогулять" занятия в 30-градусный мороз с ветром или 35-градусный без ветра.
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