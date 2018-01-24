×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцы не поддержали появление в городе улиц Чернецкого и Росселя23 января в 11:55

  • Текст

Против – две трети опрошенных.

Большинство жителей Екатеринбурга не приветствует появление в городе улиц, названных в честь экс-мэра Аркадия Чернецкого и экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Уралинформбюро".

Против высказались 66% опрошенных. 20%, наоборот, посчитали, что имена Чернецкого и Росселя стоит увековечить.

10% проголосовали за появление улицы только в честь бывшего главы Среднего Урала, а 4% поддержали идею с наименованием улицы только в честь бывшего главы Екатеринбурга.

Назвать магистрали столицы Урала в честь известных свердловских политиков около недели назад предложил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В интервью "Областной газете" он посетовал на обилие в Екатеринбурге улиц, названных в честь иностранных революционеров: Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

"У нас есть два человека, именами которых уже сейчас можно назвать улицы Екатеринбурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изменили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энергии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперед и которым мы гордимся. Есть и другие замечательные люди, наши герои войны и труда. Вот на кого надо равняться", — сказал митрополит.

Ранее стало известно о грядущем переименовании улицы Володарского в Богоявленскую. Планируется, что оно будет осуществлено в 2018 году.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×