Екатеринбуржцы не поддержали появление в городе улиц Чернецкого и Росселя23 января в 11:55
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Против – две трети опрошенных.
Большинство жителей Екатеринбурга не приветствует появление в городе улиц, названных в честь экс-мэра Аркадия Чернецкого и экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Уралинформбюро".
Против высказались 66% опрошенных. 20%, наоборот, посчитали, что имена Чернецкого и Росселя стоит увековечить.
10% проголосовали за появление улицы только в честь бывшего главы Среднего Урала, а 4% поддержали идею с наименованием улицы только в честь бывшего главы Екатеринбурга.
Назвать магистрали столицы Урала в честь известных свердловских политиков около недели назад предложил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В интервью "Областной газете" он посетовал на обилие в Екатеринбурге улиц, названных в честь иностранных революционеров: Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
"У нас есть два человека, именами которых уже сейчас можно назвать улицы Екатеринбурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изменили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энергии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперед и которым мы гордимся. Есть и другие замечательные люди, наши герои войны и труда. Вот на кого надо равняться", — сказал митрополит.
Ранее стало известно о грядущем переименовании улицы Володарского в Богоявленскую. Планируется, что оно будет осуществлено в 2018 году.
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