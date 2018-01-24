По указу Путина.

Спецбатальон УГИБДД по Тюменской области расформирован. В региональном УМВД данный шаг объясняют "организационно-штатными" мероприятиями, указ о которых подписал президент РФ Владимир Путин.

"Сокращение коснулось неукомплектованных должностей. Профессиональное ядро будет сохранено. Сотрудникам предложены места в других подразделениях ГИБДД: по охране общественного порядка, участковыми уполномоченными, где их опыт будет применен и реализован. Выполнять функции спецбата будет полк ДПС", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель УМВД по Тюменской области Светлана Новик.

Следует отметить, что в обязанности спецбатальона ГИБДД помимо прочего входило сопровождение первых лиц государства во время их визитов в регион.