В Югре кондуктор грозится покончить с собой из-за инвалида 23 января в 14:03
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Которого "выгнала" из автобуса.
В Ханты-Мансийске кондуктор автобуса Елена Барабанова грозится свести счеты с жизнью из-за негатива, обрушившегося на нее в соцсетях.
"Всем спасибо за поддержку! В моей смерти прошу винить викторию. Я так больше не могу", – написала женщина в соцсетях в ночь на 23 января (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.). С того времени онлайн она не была.
Барабанова получила известность в сети 20 января. Тогда в городских пабликах местная жительница Виктория Швецова сообщила, как кондуктор выгнала ее из автобуса на 27-градусный мороз.
"Я инвалид 1-й группы, колясочник. Поскольку коляска в снегу буксует, я на свой страх и риск вышла на костылях…. Забралась кое-как в автобус… Приготовила инвалидское удостоверение. где мое фото с печатью и четко указано, что я инвалид 1-й группы бессрочно. а стало быть, проезд бесплатный. Социальный проездной я просто еще не получила, не успела», – пишет Швецова.
Но кондуктор попросила предъявить именно проездной либо оплатить поездку. Инвалид не стала платить "из принципа", вышла из автобуса и поскользнулась на дороге. От этого у нее сильно заболела нога и спина.
Мнения пользователей в соцсетях разделились. Некоторые назвали поступок кондуктора бесчеловечным. Другие же встали на защиту Барабановой – она действовала строго по инструкции.
В комментариях женщина рассказала свою версию произошедшего: "На остановке ко мне сели семь бабушек, 5 бабушек предьявили свои проездные, а у двоих не было! Одна забыла дома свой проездной, я ей сказала оплатить проезд, она оплатила, когда очередь дошла до той, которая с костылями, она показала просто пенсионное удостоверение, они у нас не действуют, только соц. Проездной! Я ей тоже сказала, как и первой бабушке оплатить проезд! Я её не выгоняла, она сама встала на выход, за неё даже заплатили, а она пошла. Скандала не было, я не выгоняла!" (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).
По мнению кондуктора, у Швецовой не было проездного, потому что та не прожила в регионе положенных 15 лет. А это значит: не имеет право на данную льготу.
Делом уже заинтересовались следователи. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра, сейчас проводится проверка.
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