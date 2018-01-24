×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В свердловском поселке сбрасывали радиоактивные отходы23 января в 13:51

  • Текст

Виновный ответил перед судом.

Нижнесергинский районный суд вынес приговор генеральному директору ООО ТПК "МеталлТек" Алексею Стругову за хранение радиоактивных отходов. Нарушение правил привело к загрязнению окружающей среды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Производственная площадка компании находилась на улице Лесной в поселке Верхние Серги. Там с февраля 2013 года по июнь 2015-го Стругов обжигал и очищал трубы нефтепроводов. Образовавшиеся при этом радиоактивные отходы предприниматель открыто хранил прямо на земле. Опасные элементы проникли в грунт на полметра и загрязнили 458 квадратных метров земли.

Суд приговорил Алексея Стругова к 3,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, арбитражный суд Свердловской области обязал компанию снять и передать на хранение в специализированную организацию загрязненный верхний слой грунта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×