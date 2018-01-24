Виновный ответил перед судом.

Нижнесергинский районный суд вынес приговор генеральному директору ООО ТПК "МеталлТек" Алексею Стругову за хранение радиоактивных отходов. Нарушение правил привело к загрязнению окружающей среды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Производственная площадка компании находилась на улице Лесной в поселке Верхние Серги. Там с февраля 2013 года по июнь 2015-го Стругов обжигал и очищал трубы нефтепроводов. Образовавшиеся при этом радиоактивные отходы предприниматель открыто хранил прямо на земле. Опасные элементы проникли в грунт на полметра и загрязнили 458 квадратных метров земли.

Суд приговорил Алексея Стругова к 3,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, арбитражный суд Свердловской области обязал компанию снять и передать на хранение в специализированную организацию загрязненный верхний слой грунта.