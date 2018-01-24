В Роспотребнадзор.

За 2017 год свердловчане написали 302 жалобы в региональное управление Роспотребнадзора на транспортные услуги. Чаще всего недовольство вызывают воздушные (160 претензий) и автомобильные (122) перевозки, сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.

Среди самых распространенных проблем - отказ в удовлетворении требований, например в возмещении ущерба (31%), ненадлежащее качество услуг (21%), их незаконное оказание (15%), а также завышение тарифов (9%) и навязывание дополнительных услуг (8%).

В ходе 34 из 43 проведенных за год проверок по обращениям граждан выявлены 166 нарушений. Почти половина из них касались несоблюдения порядка предоставления услуг (44,4%). В каждом четвертом случае клиентов неправильно информировали.

Сотрудниками Роспотребнадзора за минувший год выписано 36 штрафов на общую сумму 212 тысяч рублей.

Кроме того, в Ирбите МУАП "Трэффик" через суд обязали разместить на остановочных комплексах актуальную информацию. Та же судьба постигла талицкое МУП "Автоперевозки".

В суде находится аналогичный иск к МУП "Ивдельское пассажирское автотранспортное предприятие". Дело еще не рассмотрено.