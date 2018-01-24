×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчане пожаловались на транспортников более 300 раз23 января в 15:04

  • Текст

В Роспотребнадзор.

За 2017 год свердловчане написали 302 жалобы в региональное управление Роспотребнадзора на транспортные услуги. Чаще всего недовольство вызывают воздушные (160 претензий) и автомобильные (122) перевозки, сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.

Среди самых распространенных проблем - отказ в удовлетворении требований, например в возмещении ущерба (31%), ненадлежащее качество услуг (21%), их незаконное оказание (15%), а также завышение тарифов (9%) и навязывание дополнительных услуг (8%).

В ходе 34 из 43 проведенных за год проверок по обращениям граждан выявлены 166 нарушений. Почти половина из них касались несоблюдения порядка предоставления услуг (44,4%). В каждом четвертом случае клиентов неправильно информировали.

Сотрудниками Роспотребнадзора за минувший год выписано 36 штрафов на общую сумму 212 тысяч рублей.

Кроме того, в Ирбите МУАП "Трэффик" через суд обязали разместить на остановочных комплексах актуальную информацию. Та же судьба постигла талицкое МУП "Автоперевозки".

В суде находится аналогичный иск к МУП "Ивдельское пассажирское автотранспортное предприятие". Дело еще не рассмотрено.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×