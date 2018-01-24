Тагильчане ищут поддержки Куйвашева в борьбе за чистую воду23 января в 16:09
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Из подземных источников.
Жители Нижнего Тагила 23 января отвезли коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В письме, собравшем свыше пяти тысяч подписей горожан, тагильчане просят содействия у областных властей в разработке месторождений подземных вод, сообщил "Уралинформбюро" руководитель движения "Экоправо" Андрей Волегов.
По его словам, речь идет об уже исследованных источниках. По предварительным подсчетам, на геолого-разведочные работы и освоение месторождений подземных вод (МПВ) потребуется порядка 160 миллионов рублей.
"… это позволит сократить затраты на водоподготовку, так как воды МПВ в отдельных случаях не требуют обеззараживания, что в том числе позволит снизить цену на поставляемую воду для жителей и предприятий нашего города", - говорится в коллективном обращении.
Андрей Волегов добавил, что 28 декабря 2017 года документ был направлен главе Нижнего Тагила Сергею Носову. Горожане надеются получить ответ от властей муниципалитета до конца следующей недели.
Фото: Андрей Волегов
Кроме того, тагильчане настаивают на продолжении исследований загрязненного Черноисточинского пруда. По их словам, администрация Нижнего Тагила откладывает решение этого вопроса, что, в свою очередь, затягивает сроки реабилитации водохранилища. В настоящее время рассматриваются три вероятные причины загрязнения водоема, однако чтобы определить основой источник, необходимо проведение полноценного исследования.
Стоит напомнить, что один из двух питьевых прудов Нижнего Тагила третий год подряд окрашивается в ядовито-зеленый цвет. Водоем покрывают опасные зеленые водоросли, происходит массовый мор рыбы. По словам Андрея Волегова, из-за огромного содержания спор в воде лето 2018-го может стать "фейерверком" цветения водорослей за всю историю существования Черноисточинского пруда.
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