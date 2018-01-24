По конкурсу.

Расположенный в 140 километрах от Екатеринбурга санаторий "Обуховский" обрел нового руководителя. Победителем соответствующего конкурса стал предприниматель из Камышлова Иван Клементьев, сообщили "Уралинформбюро" в МУГИСО.

Санаторий "Обуховский" является одним из известнейших курортов Урала. Основным лечебным фактором является уникальная по своим свойствам минеральная вода "Обуховская", аналогов которой в России больше нет.

С 1986-го по 2017 год учреждение возглавлял Альберт Макарян. 7 октября минувшего года он скончался.