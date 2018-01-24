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На борьбу со снегом и гололедом в Екатеринбурге потратят 764 миллиона23 января в 16:22

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В 2018 году.

Депутаты городской думы Екатеринбурга оценили качество уборки улиц мегаполиса. В пресс-службе мэрии заверили, что парламентарии остались довольны, передает "Уралинформбюро".

Перед народными избранниками отчиталась председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова. По ее словам, в 2018 году на содержание в зимний период дорог (15,39 миллиона квадратных метров), тротуаров (4,66 миллиона) и остановок (75,76 тысячи квадратных метров) планируется выделить 764,3 миллиона рублей.

Она также отметила, что лучше всего уборка улиц осуществляется в Верх-Исетском районе, хуже всего - в Кировском и Орджоникидзевском. При этом чиновник сразу же нашла оправдание плохой уборке спальных районов. Это - припаркованные вдоль дорог автомобили. "Для ночной уборки таких улиц ДЭУ приходится заранее устанавливать временные запрещающие дорожные знаки и заказывать автоэвакуаторы, которые могут работать только совместно с ГИБДД. Это приводит к увеличению сроков уборки, перестановка автомобилей занимает длительный период времени. За этот зимний сезон было оформлено 20 заявок, но в 11 случаях работа была сорвана по причине неявки экипажа ГИБДД", - пояснили в мэрии.

Рядовым горожанам, которые оценят уборку улиц хуже, чем депутаты, Благодаткова предложила жаловаться квартальным. А если и они не примут мер - направлять предложения и вопросы в адрес районных отделов благоустройства и ДЭУ.

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