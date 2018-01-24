"Падающий" барак на Изоплите признан аварийным23 января в 16:56
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После публикации "Уралинформбюро".
Мэрия Екатеринбурга после долгих разбирательств официально признала барак на Изоплите аварийным. Об этом "Уралинформбюро" сообщил жилец дома №22 по улице Фабричной Максим Минеев.
По словам собеседника агентства, заседание комиссии состоялось 23 января в администрации уральской столицы. За неделю до этого представители мэрии, администрации Кировского района и ЕМУП СУЭРЖ провели обследование помещений дома. Вердикт комиссии более чем однозначен: дом по Фабричной, 22 является аварийным и подлежит сносу, а его жильцы — отселению. Правда, сроки отселения пока не названы, как и адрес будущего новоселья.
Барак на Фабричной стал "героем" журналистского расследования "Уралинформбюро" осенью прошлого года. Жильцы жаловались на плачевное состояние жилья: прогнувшиеся от старости потоки, изношенная электропроводка, пожароопасное печное отопление, отсутствие централизованного водопровода, дырявые стены.
С таким "утеплителем" в стенах дом №22 пережил не одну суровую уральскую зиму.
Этот потолок в спальне каждую ночь рискует обрушиться на головы детей.
Стоит напомнить, что дома №22 и №4 по улице Фабричной и переулку Коломенскому построены в 40-х годах прошлого века и ранее являлись общежитиями совхоза "Цветы Урала". После банкротства совхоза оба барака долгое время оставались бесхозными, и лишь два года назад перешли под крыло муниципалитета.
Однако, чтобы признать дома аварийными и отселить, требуется решение межведомственной комиссии мэрии. А для вердикта комиссии была необходима платная экспертиза.
В октябре 2017 года "Уралинформбюро" направило в администрацию Екатеринбурга официальный запрос на тему сроков отселения и сноса этих двух бараков. Дело в том, что оба дома еще в 2013 году попали в соответствующий список Екатеринбургской гордумы и должны быть снесены до 2025 года.
Но в 2016 году из-за изменений в сфере градостроительных полномочий гордума скорректировала список, сократив сроки до 2020 года и оставив в реестре лишь те дома, где уже есть договоры о развитии застроенных территорий. В новую редакцию программы отселения и сноса дома по Фабричной и Коломенскому не попали.
Публикация "Уралинформбюро" сумела "тронуть лед" в чиновничьем болоте. Не обошлось без прокурорской проверки. Представители надзорного органа в ноябре прошлого года провели осмотр изоплитовских трущоб и убедились: жить в этих "хоромах" опасно.
Вердикт прокуратуры более чем однозначен: дом на Фабричной непригоден для проживания.
Как следует из официального прокурорского ответа на имя жильца Максима Минеева, в ходе проверки было обнаружено несколько грубых нарушений жилищных нормативов. Так, в квартире №4 по на Фабричной, 38 выявлены прогибы перекрытия и намокание конструкций между внутренней и внешней стеной, а на чердаке в балках перекрытия — сгнившие затяжки.
Кроме того, выяснилось, что несущая стена главного фасада дома от старости накренилась влево на три градуса. По результатам проверки надзорное ведомство возбудило административное дело против ЕМУП СУЭРЖ — управляющей компании, на содержании которой находится данное помещение.
Вместе с прокурорами аварийные бараки посетили сотрудники областного департамента госжилстройнадзора. А вскоре после этого состоялась беседа между жильцами дома №22 и чиновниками комитета по жилищной политике администрации Екатеринбурга.
Тогда специалисты комитета предложили обитателям барака на выбор несколько вариантов решения проблемы, в том числе и временное переселение в маневренный фонд. Однако на комиссии, состоявшейся 23 января, речь о маневренном фонде уже не шла.
"Нам обещали предоставить жилье после погашения образовавшейся задолженности по коммунальным услугам. Но сказали, что выбирать будут из имеющегося жилья, а не там, где нам удобно. Обещали направить документы Сорокину (начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Кировского района – прим. ред). Решать, куда нас переселить, будет глава района", — пояснил Максим Минеев.
Следует отметить, что судьба другого изоплитского барака — №4 в переулке Коломенском — пока не определена. Как следует из официального ответа и.о. гендиректора ЕМУП СУЭРЖ Сергея Фомина в редакцию "Уралинформбюро", жильцы этого дома сами отказались от технического обследования конструкций на собрании собственников жилья.
"Жители дома пояснили, что условия проживания… их вполне устраивают, и они не хотят менять место жительства", — сообщил представитель ЕМУП СУЭРЖ. Получить комментарии от администрации Кировского района корреспонденту агентства пока не удалось.
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