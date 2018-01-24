Самолеты полетят из Грозного.

В скором времени планируется запустить рейсы из Грозного в столицу Урала. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Также регулярные рейсы должны связать столицу Чечни с Новосибирском, Ростовом и Уфой, передает "Уралинформбюро". Точная дата старта полетов не указана.

"В ходе совещания (с министерством транспорта и связи – прим. ред.)я поручил провести работу по урегулированию ценовой политики на авиабилеты и по техническому состоянию авиапарка, предоставляемого компанией-авиаперевозчиком", – сообщил Кадыров.