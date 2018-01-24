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Авиарейсы свяжут Средний Урал с Чечней23 января в 16:13

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Самолеты полетят из Грозного.

В скором времени планируется запустить рейсы из Грозного в столицу Урала. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Также регулярные рейсы должны связать столицу Чечни с Новосибирском, Ростовом и Уфой, передает "Уралинформбюро". Точная дата старта полетов не указана.

"В ходе совещания (с министерством транспорта и связи – прим. ред.)я поручил провести работу по урегулированию ценовой политики на авиабилеты и по техническому состоянию авиапарка, предоставляемого компанией-авиаперевозчиком", – сообщил Кадыров.

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