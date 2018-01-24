Указ вступил в силу.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вносит ряд изменений в уставы Вооруженных сил. Документом, в частности, корректируется форма ответа военнослужащих командирам в двух случаях, передает "Уралинформбюро".

Теперь при поздравлении солдата или вынесении ему благодарности тот должен отвечать "Служу России". При поздравлении военнослужащих, стоящих в строю, им положено отвечать троекратным "Ура", а при вынесении благодарности – фразой "Служим России".

Ранее следовало отвечать "Служу Российской Федерации" и "Служим Российской Федерации" соответственно.

Указ был подписан Путиным 22 января 2018 года, в тот же день он вступил в силу.