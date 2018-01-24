МинЛОХ из Оренбуржья "огреб" интернет-славы (18+)23 января в 16:38
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С безбашенным клипом.
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области (МинЛОХ) решило потягаться с ульяновскими курсантами. Абсолютно безумный ролик от чиновников опубликован на YouTube-канале Todd Hanter, передает "Уралинфомрбюро".
На кадрах чиновники во главе с министром Виктором Тонких готовятся развивать в регионе внутренний туризм и искать в лесу по указу губернатора "косматых животных и очеловечивать их".
Более того, выпивка в клипе льется рекой, начиная от пива на рабочем месте и заканчивая коньяком "из горла" во время поездки с делегацией зарубежных "туристок".
При этом какой-то основной мысли в ролике явно нет, да и навряд ли должна быть - по данным СМИ, фильм является нарезкой из нескольких клипов, снятых к 8 Марта для поздравления сотрудниц.
Реакция посмотревших МинЛОХовский клип интернет-пользователей однозначная и по большей части нецензурная. "Наши чиновники смогли сами видео отснять и смонтировать - да их на повышение надо! Горд за всесторонне развитый коллектив! Им не только лес и охоту, можно и культуру с недрами отдать!" - пишет один из комментаторов.
Многие прочат "съемочной группе" вызов на ковер к главе Оренбуржья Юрию Бергу или главе регионального управления Роскомнадзора Николаю Никулину.
"Представителей уже вызвали к губернатору", - отмечает один из пользователей.
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