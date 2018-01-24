С безбашенным клипом.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области (МинЛОХ) решило потягаться с ульяновскими курсантами. Абсолютно безумный ролик от чиновников опубликован на YouTube-канале Todd Hanter, передает "Уралинфомрбюро".

На кадрах чиновники во главе с министром Виктором Тонких готовятся развивать в регионе внутренний туризм и искать в лесу по указу губернатора "косматых животных и очеловечивать их".

Более того, выпивка в клипе льется рекой, начиная от пива на рабочем месте и заканчивая коньяком "из горла" во время поездки с делегацией зарубежных "туристок".

При этом какой-то основной мысли в ролике явно нет, да и навряд ли должна быть - по данным СМИ, фильм является нарезкой из нескольких клипов, снятых к 8 Марта для поздравления сотрудниц.

Реакция посмотревших МинЛОХовский клип интернет-пользователей однозначная и по большей части нецензурная. "Наши чиновники смогли сами видео отснять и смонтировать - да их на повышение надо! Горд за всесторонне развитый коллектив! Им не только лес и охоту, можно и культуру с недрами отдать!﻿" - пишет один из комментаторов.

Многие прочат "съемочной группе" вызов на ковер к главе Оренбуржья Юрию Бергу или главе регионального управления Роскомнадзора Николаю Никулину.

"Представителей уже вызвали к губернатору", - отмечает один из пользователей.