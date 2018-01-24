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В аптеках Екатеринбурга закончился инсулин23 января в 16:48

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Для льготников.

Жители Екатеринбурга не могут получить жизненно необходимый инсулин, полагающийся им по областной льготе. Об этом "Уралинформбюро" сообщили читатели.

"В аптеке была 15 января. Тогда не выдали и поставили в очередь. Сказали: как придет – позвонят. Не звонили, через неделю набрала сама, сказали: нет и не будет", – рассказала Мария Мананникова.

В аптеке на Шаумяна нет "Новорапида". Женщине предложили переписать рецепт на другой препарат – "Хумалог" или "Росинсулин". "Если бы я не кормила дочь, может быть и сменила бы. Но тут есть риски, непонятно, как я себя на нем буду чувствовать. Меня однажды переводили на другой инсулин, так я на нем сознание теряла", – отметила Мария. При смене препарата необходимо индивидуально подбирать дозы и оценивать реакцию организма.

Как сообщили "Уралинформбюро" в аптеке, препарата нет, потому что на него не проводился аукцион. Следующий ожидается в марте. Тогда "Новорапид" , возможно, появится в аптеке.

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