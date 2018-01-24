По сертификатам 2017 года.

В 2017 году на Среднем Урале было выдано более 23 тысяч сертификатов на материнский капитал на сумму более 10,4 миллиарда рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Чаще всего свердловчане тратят маткапитал на улучшение жилищных условий. На это деньги решили направить 89,5% жителей региона.

С момента внедрения этого вида соцподдержки в 2007 году на Среднем Урале было выдано более 266 тысяч сертификатов. Жилищные условия благодаря материнскому капиталу улучшили свыше 173 тысяч семей. На обучение детей принято более 20 тысяч заявок, на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию матери – 115 заявок, еще 5 – на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Полностью распорядились средствами материнского капитала 58% владельцев сертификата. В Свердловской области за 10 лет выплачено более 68,7 миллиарда рублей.

Важно отметить, что в программу материнского капитала с 2018 года внесен ряд дополнений. С 1 января нуждающиеся семьи могут оформить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Также власти сняли трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей. А вступить в программу можно до 31 декабря 2021 года.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысяч рублей.