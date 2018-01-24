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"Нелюбовь" Звягинцева поборется за "Оскар"23 января в 20:09

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Соперников - четверо.

Картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Список номинантов был обнародован 23 января, передает "Уралинформбюро".

Соперниками российской ленты стали "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио (Чили), "Оскорбление" Зиада Дуэри (Ливан), "О теле и душе" Ильдико Эньеди (Венгрия) и "Квадрат" Рубена Эстлунда (Швеция).

Для Звягинцева нынешняя попытка взять "Оскар" - уже вторая в карьере. В 2015 году за победу в той же номинации боролся его "Левиафан".

Вручение самой престижной кинопремии пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.

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