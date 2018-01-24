На переправы нет денег.

В казне Праги нет денег на ремонт знаменитых мостов. Из-за обветшалости средневековых переправ их могут закрыть для туристов, передает "Уралинформбюро".

По данным "Известий", срочного ремонта требуют более 100 из 700 пражских мостов. Не обошлось без инцидентов: 2 декабря рухнул бетонный переход на Императорский остров. Доступ также ограничен на переправы в Либене и Нове Бутовице.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о прекращении федерального финансирования одной из самых знаменитых достопримечательностей в мире - статуи Свободы. Из-за этого скульптура и остров Эллис были закрыты для туристов на уик-энд. Однако позже власти штата Нью-Йорк заявили, что временно возьмут расходы на себя.

