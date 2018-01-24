Раз в 10 лет.

Водителей, срок действия удостоверений которых подошел к концу, могут обязать сдавать экзамен на знание ПДД при замене документа. Соответствующее предложение Союз автошкол направил в ГИБДД, сообщают "Известия".

В документе говорится о том, что водители, которым сегодня надо менять права, получали их в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения был не таким строгим как сегодня. Поэтому, подчеркивают в союзе, надо проверять знание актуальных правил дорожного движения. Речь идет только о теоретической части экзамена – необходимости пересдавать практику эксперты не видят, передает "Уралинформбюро".

В ГИБДД заявили, что в резолюции есть "толковые предложения". "Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены", - сказал замглавы ГИБДД РФ Владимир Кузин.

Автошколы также выступают за ужесточение контроля за медицинскими справками. Сегодня их наличие проверяется раз в 10 лет при плановой замене удостоверения. Если за это время у водителя появилось хроническое заболевание или он пристрастился к алкогольным напиткам, отследить это невозможно. Союз автошкол предлагает обязать водителей возить медсправку с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом ее проверять.